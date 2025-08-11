PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Eisautomat aufgebrochen
Festnahme von zwei Tatverdächtigen

Dieburg (ots)

Am Sonntagabend (10.8.), gegen 23 Uhr, wurde ein Eis-Verkaufsautomat in der "Alte Mainzer Landstraße" gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Innern des Automaten wurde eine Geldkassette samt Münzgeld entwendet. Ein Anwohner nahm die verdächtigen Geräusche des Aufbrechens wahr und verständigte im Anschluss die Polizei. Die sofort hinzugezogenen Streifen der Polizeistation Dieburg stellten noch einen Mann in unmittelbarer Tatortnähe fest, welcher über einen Sportplatz in einen nahegelegenen Waldbereich flüchtete. Mithilfe des Polizeihubschraubers lokalisierten sie im Rahmen der eingeleiteten Fahndung im Wald zwei Männer. Diese wurden kurze Zeit später gestellt und festgenommen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei junge Männer im Alter von 21 und 23 Jahren. Zudem fanden die Beamten die Geldkassette, was den Verdacht gegen die beiden erhärtete. Für die weiteren Maßnahmen wurden die zwei jungen Männer mit auf die Polizeiwache genommen und im Anschluss auf freien Fuß gesetzt. Diese werden sich nun in einem Strafverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls zu verantworten haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

