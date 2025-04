Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte flüchten nach vermeintlichem Diebstahl in Turnhalle

Kaarst (ots)

Eine männliche und eine weibliche Person hielten sich am Montagnachmittag (31.03.) gegen 17:30 Uhr nach ersten Erkenntnissen unberechtigt in den Umkleideräumen einer Turnhalle an der Alte Heerstraße auf. Dieses war einer Übungsleiterin einer Kinderturnstunde zufällig aufgefallen. Die weibliche Unbekannte hatte sich offenbar an den dortigen Jacken zu schaffen gemacht und diese durchwühlt. Auf den Grund angesprochen, gab die Frau an, die Toilette aufsuchen zu wollen und verließ die Umkleide. Da der Trainerin dies jedoch komisch vorkam, versuchte sie die Unbekannte festzuhalten um zusätzlich die Polizei hinzuzuziehen. Daraufhin drohte der männliche Unbekannte mit einem pistolenartigen Gegenstand. Die beiden Tatverdächtigen konnten die Turnhalle verlassen und mit einem Fahrzeug, vermutlich graue Mercedes A-Klasse, fliehen. Eine Fahndung nach den beiden Personen blieb zunächst erfolglos. Ob es sich bei der vorgezeigten Waffe um eine echte, oder um eine Attrappe handelte, ist ebenso Gegenstand der Ermittlungen, wie, ob die Tatverdächtigen Beute gemacht haben.

Der männliche Unbekannte wird als etwa 180 Zentimeter groß, 18 bis 21 Jahre alt und mit blonden Haaren beschrieben. Die weibliche Person sei etwa 170 Zentimeter groß, ebenfalls 18 bis 21 Jahre alt und trug dunkle Oberbekleidung.

Noch während der ersten Ermittlungen der Polizei im Rhein-Kreis Neuss wurden das flüchtige Fahrzeug und die vermeintlichen Flüchtigen bei einem weiteren Polizeieinsatz, diesmal im Kreis Viersen, angetroffen. Die Polizei konnte die mutmaßlichen Tatverdächtigen festnehmen. (Link zur Pressemitteilung Viersen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/6003741). Jetzt wird geprüft, ob es sich bei den in Viersen angetroffenen Personen um die gleichen Tatverdächtigen handelt.

Die Ermittlungen für die Polizei im Rhein-Kreis Neuss hat das Kriminalkommissariat 23 in Kaarst übernommen. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu der Tat und dem Fluchtverhalten der Personen geben können. Diese Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell