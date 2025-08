Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe entwenden Weidezaungerät

Steinthaleben (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Donnerstag im Zeitraum zwischen 08.00 Uhr und 21.15 Uhr ein Weidezaungerät samt Batterie im Wert von mehreren hundert Euro. Der Weidezaun befindet sich kurz nach dem Ortsausgang von Steinthaleben in Fahrtrichtung Kelbra. Am Zaun entstand kein Sachschaden.

Wer Hinweise zu Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0198316

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell