Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Unbekannte Fahrzeugführerin beschädigt geparkten Pkw und entfernt sich unerlaubt - Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Stadt Rheinfelden

Am Samstag, dem 05.07.2025, gegen 09:45 Uhr, kam es in einem Parkhaus eines lokalen Lebensmittelgeschäfts in der Karl-Fürstenberg-Straße in Rheinfelden zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Ein roter Kleinwagen mit Schweizer Zulassung streifte beim Einparken einen grauen Skoda Octavia an dessen Beifahrertüre. Auf einer Videoaufzeichnung des Parkhauses konnte eine weibliche Fahrzeuglenkerin erkannt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden (Tel.: 07623 7404-0) in Verbindung zu setzen.

