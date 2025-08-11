Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Party-Event hält Polizei auf Trab/Nächtliche Einsätze wegen Körperverletzungen und Verstoß gegen Waffengesetz

Rüsselsheim (ots)

In der Nacht zum Sonntag (10.08), in der Zeit zwischen kurz nach 1.00 und 6.00 Uhr, hielten mehrere gemeldete Körperverletzungsdelikte sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz die Polizei im Bereich der Bahnhofstraße auf Trab. Bei den Beteiligten handelte es sich vermutlich überwiegend um Besucher eines Party-Events in einer nahegelegenen Lokalität.

Zunächst wurde der Polizei gegen 1.10 Uhr eine Auseinandersetzung unter etwa 10 Personen gemeldet. Nach einer vorangegangenen Körperverletzung, bei der ein 15-Jähriger mit einer Flasche auf einen 18-Jährigen geworfen haben und diesen dadurch leicht verletzt haben soll, gingen mehrere Personen anschließend auf den Flaschenwerfer los. Der 15-Jährige leistete im Anschluss allerdings auch noch erheblichen Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Er wurde festgenommen.

Etwa eine Stunde später wurden weitere Schlägereien in der Bahnhofsstraße gemeldet. Bei einem 17-Jährigen stellten die Ordnungshüter in diesem Zusammenhang eine Luftdruckwaffe sicher, die er zunächst im Hosenbund getragen haben soll und vor Eintreffen der Polizei in einem Auto ablegte. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Einsätze der Polizei gingen im Anschluss bis gegen 6.00 Uhr weiter. Unter anderem ermitteln die Beamten nun wegen mindestens sechs Fällen von Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen gegen die bislang bekannten Verdächtigen im Alter zwischen 15 und 26 Jahren dauern an.

