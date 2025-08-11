Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Eberstadt: Jugendliche beschmieren Bahnhof

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt/Eberstadt (ots)

Zwei Jugendliche hatten es am Freitagmittag (8.8.) auf den Bahnhofsbereich in Eberstadt abgesehen. Ein Zeuge konnte zwei junge Frauen dabei beobachten, wie sie sowohl eine Mauer, als auch ein Informationsschild mit Farbe beschmierten. Die beiden flüchteten zwischen 13.00 und 13.30 Uhr von der Straße "An der Eisenbahn" in unbekannte Richtung.

Die Täterinnen werden auf 16 bis 18 Jahre alt geschätzt. Sie trugen Bluejeans und weitere schwarze Kleidung.

Zeugen, denen das Duo aufgefallen ist und die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell