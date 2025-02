Polizei Gütersloh

POL-GT: Bronzefigur gestohlen in Harsewinkel

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Zwischen Montag (17.02., 08.00 Uhr) und Mittwoch (19.02., 08.00 Uhr) haben Unbekannte eine Bronzefigur von einem Sockel vor der Friedhofskapelle an der Hesselteicher Straße gestohlen. Die menschengroße Figur wurde vermutlich mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren dazu eingeleitet. Es werden auch mögliche Tatzusammenhänge zu vergleichbaren Diebstählen Anfang Februar am Dichterbrunnen in Harsewinkel und der Diebstahl einer Figur am Probsteihof in Herzebrock-Clarholz geprüft. https://guetersloh.polizei.nrw/presse/bronzefigur-am-propsteihof-gestohlen Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

