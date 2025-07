PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Ladendieb leistet Widerstand +++ In Weinstand eingebrochen +++ Fahrrad aus Hof gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1. Ladendieb leistet Widerstand,

Eltville, Roßpfad, Mittwoch, 16.07.2025, 20.33 Uhr

(se)Am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr rastete ein Ladendieb in Eltville aus, verletzte dabei eine Ladenmitarbeiterin und leistete bei der anschließenden Festnahme Widerstand.

Nachdem der 41-jährige Mann auf ein bestehendes Hausverbot in einem Einkaufsmarkt im Roßpfad hingewiesen wurde, verließ er den Markt. Dabei ging er ohne zu zahlen, obwohl er Ware eingesteckt hatte. Als eine Mitarbeiterin den Täter nun auf den Diebstahl ansprach, trat er ihr in den Bauch. Beim Eintreffen der Polizeikräfte floh der Mann zunächst, konnte aber schnell eingeholt werden. Bei der Festnahme leistete der 42-Jährige zunächst Widerstand in der Form, dass er mit seinen Fäusten nach den Einsatzkräften schlug. Ein Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt. Weiterhin beleidigte er einen Polizeibeamten und beschädigte ein Funkgerät.

Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest und leitete mehrere Strafverfahren gegen ihn ein. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt.

2. In Weinstand eingebrochen,

Taunusstein-Wehen, Am Marktplatz, Donnerstag, 17.07.2025, 05:20 Uhr

(fh)Am Donnerstagmorgen brachen zwei Unbekannte in den Weinstand am Wehener Marktplatz ein. Ein etwa 1,80 m großer, dunkelhaariger Mann, welcher mit einer hellen Hose und einem schwarzen Oberteil samt Brustemblem bekleidet war, kletterte um 05:20 Uhr gemeinsam mit einem Komplizen über einen Zaun, um zum Weinstand zu gelangen. Anschließend hebelten sie mit einem Werkzeug den Stand auf, um diesen anschließend zu durchsuchen. Dabei wurden sie offenbar nicht fündig und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

3. Fahrrad aus Hof gestohlen,

Taunusstein-Neuhof, Orchideenstraße, Mittwoch, 16.07.2025, 17:00 Uhr

(fh)In Taunusstein-Neuhof stahlen Unbekannte am Mittwochnachmittag aus einem Hof ein Fahrrad. Gegen 17:00 Uhr betraten die Langfinger über ein Hofeingangstor ein Grundstück in der Orchideenstraße. Dort stand zu diesem Zeitpunkt ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube, welches sie kurzerhand an sich nahmen und damit das Weite suchten. Der Wert des Zweirads beläuft sich auf knapp 1.000 Euro.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber mögen sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell