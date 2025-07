PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Falsche Bankmitarbeiter gelangen an Geld +++ Spielgerät verwüstet +++ Autofahrer kommt von der Straße ab +++ Motorradsicherheit im Blick

Bad Schwalbach (ots)

1. Falsche Bankmitarbeiter gelangen an Geld, Niedernhausen, Königshofen, Dienstag, 08.07.2025, 10:40 Uhr bis Donnerstag, 10.07.2025, 20:00 Uhr

(fh)Am Donnerstag meldeten sich Betrüger bei einer Frau in Königshofen und gaben sich als Bankmitarbeiter aus. Durch geschickte Gesprächsführung brachten sie die Frau dazu, diverse sensible Bankdaten für das Online-Banking preiszugeben. Mit diesen Daten gelang es den Betrügern, Überweisungen in Höhe von 5.000 Euro durchzuführen. Erst nach Beendigung des Telefonats wurde die nunmehr Betrogene misstrauisch. Zu diesem Zeitpunkt war das Geld jedoch bereits abgebucht.

Seien Sie bei solchen Anrufen bitte sehr vorsichtig! Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie niemals am Telefon nach PINs, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Sie werden auch nie mündlich angewiesen, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen. Verlassen Sie sich auch nicht auf das Display Ihres Telefons. Eine dort angezeigte Telefonnummer kann manipuliert sein und ist keine Garantie für die Legitimität Ihres Gesprächspartners. Beenden Sie solche Anrufe sofort und kontaktieren Sie Ihre Bank über die Ihnen bekannten Erreichbarkeiten. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von einem Mitarbeiter angerufen wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an.

2. Spielgerät verwüstet,

Hohenstein-Breithardt, Bleidenstadter Weg, Festgestellt: Sonntag, 13.07.2025, 17:20 Uhr

(fh)Unbekannte haben in den Vergangenen Tagen Spielgeräte einer Grundschule in Hohenstein-Breithardt mutwillig beschädigt. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt suchten die Täter das Gelände der Einrichtung im Bleidenstadter Weg auf und ließen ihre Zerstörungswut an einem Spielhäuschen aus. Bei diesem wurde die Tür aufgehebelt, die Fenster herausgerissen und der Innenraum verwüstet. Der genaue Schaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

3. Autofahrer kommt von der Straße ab,

Heidenrod-Huppert, Landesstraße 3455, Freitag, 11.07.2025, 09:40 Uhr

(fh)Am Freitagmorgen kam ein mit drei Personen besetztes Fahrzeug bei Heidenrod-Huppert von der Straße ab. Um 09:40 Uhr befuhr ein 38-jähriger Fahrer eines VW Golf zusammen mit zwei minderjährigen Mitfahrern die Landesstraße 3455 von Laufenselden nach Huppert. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte in den Straßengraben und kam in einer Böschung zum Stehen. Alle drei Insassen kamen verletzt in ein Krankenhaus. Der Golf erlitt Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro und musste abgeschleppt werden.

4. Motorradsicherheit im Blick,

Hochtaunuskreis & Rheingau-Taunus-Kreis, Sonntag, 13.07.2025

(da)Bei gezielten Verkehrskontrollen am Sonntag rund um den Feldberg und an weiteren Punkten im Taunus hat die Polizei Motorradfahrende besonders im Blick gehabt. Ziel der Maßnahme war es, sowohl die Verkehrssicherheit zu erhöhen als auch den Lärmschutz in der Region zu gewährleisten. Pünktlich zur Mittagszeit versammelten sich die Einsatzkräfte der Polizei am Sandplacken im Hochtaunus sowie an verschiedenen Punkten im Rheingau-Taunus-Kreis, um gezielte Kontrollmaßnahmen auf den beliebten Motorradstrecken durchzuführen. Unterstützt wurde die Aktion von der Landeskradstaffel Hessen, die deutlich Präsenz zeigte und zahlreiche Kontrollen auf den Strecken im Aartal, an der Wisper und im Feldberggebiet durchführte. Insgesamt konnten 143 Motorräder kontrolliert werden. Erfreulicherweise mussten nur zwei Motorräder wegen baulicher Veränderungen - fehlender dB-Killer und fehlender Kettenschutz - vor Ort stillgelegt werden. Weniger erfreulich waren Feststellungen zu fehlender Mindestprofiltiefe der Bereifung und nicht geeigneten Helmen. Bei den Helmen führte dies zur Untersagung der Weiterfahrt; in einem Fall führte die Nichtbeachtung zur Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels. Zwei Motorradfahrenden im Rheingau-Taunus-Kreis wurde wegen nicht angepasster Fahrweise ein Platzverweis erteilt. Unglücklicherweise wurde ein Fahrer der Landeskradstaffel während einer Zweiradkontrolle von einem vorbeifahrenden Pkw angefahren und leicht verletzt. Der verantwortliche Golf-Fahrer fuhr gegen 14 Uhr auf der Landesstraße 3321 von Laufenselden kommend in Richtung Bundesstraße 54. Scheinbar durch die Kontrollstelle abgelenkt, lenkte er sein Auto unbewusst nach rechts und erfasste den Polizeibeamten. Der Beamte wurde durch die Kollision leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Auch in den kommenden Wochen plant die die Polizei weitere Kontrollen - sowohl zur Prävention als auch zur konsequenten Ahndung von Verstößen. Diese Maßnahmen sollen die Verkehrssicherheit von Motorradbegeisterten verbessern und Motorradlärm in stark frequentierten Naherholungsgebieten reduzieren.

