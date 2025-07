PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruchsschutz - gerade im Sommer! Einladung zu einer Präventionsveranstaltung

Bad Schwalbach (ots)

Taunusstein, Aarstraße 138, Bürgerhaus Taunus, Am 17.07.2025, ab 18.30 Uhr

Einbruchsschutz im Sommer? Das ist doch gar nicht notwendig - Einbrecher kommen doch sowieso nur im Herbst und Winter, wenn es früh dunkel wird. So und so ähnlich denken viele Menschen und verhalten sich im Sommer unvorsichtig und riskant. Offenstehende Türen und Fenster bei sommerlichen Temperaturen und falsches Verhalten rund um die Urlaubsreise eröffnen Einbrechern gerade in den Sommermonaten ungeahnte Möglichkeiten, an die Wertsachen in Ihrem Zuhause heranzukommen. Daher möchten der Präventionsrat der Stadt Taunusstein und das Polizeipräsidium Westhessen sich gerade jetzt dieses Themas annehmen und Sie umfassend und kostenlos in Sachen Einbruchsschutz informieren. Die Veranstaltung findet am 17.07.2025, ab 18.30 Uhr, im Herblay-Saal des Bürgerhauses Taunus, in der Aarstraße 138 in Taunusstein statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger erhalten praxisnahe Tipps, wie sie ihr Zuhause effektiv gegen Einbruch schützen können - von mechanischen Sicherungen für Türen und Fenster über Verhaltenshinweise bis hin zu technischen Möglichkeiten. Fachkundiges Personal rund um das Thema Eigentumsdelikte steht außerdem für Fragen rund um den Einbruchsschutz, gerade in den Sommermonaten, zur Verfügung. Die Stadt Taunusstein und die Polizei laden alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, die Veranstaltung zu besuchen und sich umfassend zu informieren.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell