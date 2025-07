PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Polizeieinsatz an Gondelstation +++ An Wintergarten gehebelt +++ Kabel in Rohbau beschädigt +++ Fahrzeuge kollidieren frontal - zwei Verletzte

Bad Schwalbach (ots)

1. Polizeieinsatz an Gondelstation,

Rüdesheim am Rhein, Niederwalddenkmal, Mittwoch, 09.07.2025, 11:20 Uhr

(fh)Am Mittwochvormittag sorgte ein Mann in der Seilbahn am Niederwalddenkmal für einen Polizeieinsatz sowie die kurzzeitige Räumung der Talstation. Gegen 11:20 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein Mann mit einem Messer in eine ins Tal fahrende, leere Gondel eingestiegen sei. Sofort wurden mehrere Polizeistreifen zum Niederwalddenkmal entsandt und die Talstation geräumt. Währenddessen wurde die Bahn zwischenzeitlich angehalten und seitens der Polizei Kontakt zu dem Mann aufgebaut. Er konnte dazu bewegt werden, dass Messer aus der Gondel gesichert herauszuwerfen. Daraufhin nahm die Polizei den Mann, einen alkoholisierten 42-Jährigen, in der Talstation fest und brachte ihn für weitere Maßnahmen zur Dienststelle. Von dort wurde er im Anschluss entlassen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt, die Seilbahn konnte im Anschluss ihre Fahrt ungehindert fortsetzen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derweil an.

2. An Wintergarten gehebelt,

Walluf, Schöne Aussicht, Montag, 07.07.2025, 23:45 Uhr bis Dienstag, 08.07.2025, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag versuchten Einbrecher mehrfach, aber erfolglos, in ein Wohnhaus in Walluf einzudringen. Den Spuren am Objekt in der Straße "Schöne Aussicht" zu urteilen, hatten sich die Täter zur Nachtzeit zum rückseitigen Wintergarten des Anwesens begeben und dort ein Fenster aufgehebelt. Im Wintergarten angekommen, versuchten sie dann in das Haus zu gelangen, scheiterten hier jedoch. Auch ein weiteres Fenster im Erdgeschoss wurde durch die Täter angegangen. Da die Täter jedoch hier ebenfalls nicht ins Haus gelangen konnten, brachen sie ihr Vorhaben ab und flüchteten.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Kabel in Rohbau beschädigt,

Niedernhausen, Neumühlstraße, Samstag, 05.07.2025, 06:00 Uhr bis Montag, 07.07.2025, 07:15 Uhr

(fh)Zwischen Sonntag und Montag wüteten Unbekannte auf einer Baustelle in Niedernhausen. Zwischen Samstag, 06:00 Uhr und Sonntag, 07:15 Uhr betraten die Täter ein im Rohbau befindliches Haus und zerschnitten dort diverse Kabel, um so einen vierstelligen Schaden zu verursachen. Anschließend türmten sie unerkannt.

Hinweise zur Tat erbittet die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

4. Fahrzeuge kollidieren frontal - zwei Verletzte, Bundesstraße 42, Eltville-Hattenheim, Mittwoch, 09.07.2025, 03:10 Uhr

(fh)Am frühen Mittwochmorgen kollidierten auf der Bundesstraße 42 zwei Fahrzeuge frontal. Beide Insassen kamen ins Krankenhaus. Gegen 03:10 Uhr stießen ein 45-jähriger BMW-Fahrer sowie ein 40-jähriger Honda CRX-Fahrer zwischen der Ausfahrt Hattenheim (Schlossergasse) und der an der Bundesstraße bei Hattenheim gelegenen Tankstelle frontal zusammen. Beide Männer mussten durch die Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Pkw, an denen ein Gesamtschaden von etwa 55.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Die genaue Unfallursache ist bislang noch unklar.

Zeuginnen oder Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell