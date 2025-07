PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Frau tot in Ferienwohnung aufgefunden

Bad Schwalbach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Polizeipräsidiums Westhessen

Heidenrod, Dickschied,

Montag, 07.07.2025

(fh)Am Montagnachmittag wurde im Heidenroder Ortsteil Dickschied die Leiche einer Frau aufgefunden. Gegen 13:20 Uhr entdeckten die Inhaber einer Ferienwohnung die Leiche einer 44-jährigen Frau und informierten die Polizei. Sofort wurden Experten der Kriminalpolizei zum Tatort entsandt. Aufgrund der vorliegenden Spurenlage wurden Ermittlungen hinsichtlich eines Gewaltverbrechens eingeleitet. Schnell geriet ein 48-jähriger Mann, welcher die Wohnung angemietet hatte, in Verdacht. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich der Tatverdächtige am Montagvormittag in Rhein-Hessen selbst angezündet hatte und in der Folge in einem Krankenhaus verstorben war. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen sowie dem Tatablauf dauern derweil an. Weitergehende Informationen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erteilt werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell