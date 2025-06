Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallflucht nach Auffahrunfall in Greiz - Polizei sucht Zeugen

Greiz (ots)

Greiz. Am Donnerstag (19.06.2025) kam es gegen 14:30 Uhr auf dem Dr.-Rathenau-Platz in Greiz zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Eine 38-jährige Fahrerin eines Pkw musste an der Lichtzeichenanlage auf Höhe der Thomasstraße verkehrsbedingt anhalten. Der dahinterfahrende Pkw Skoda Octavia mit tschechischem Kennzeichen fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf den Pkw der 38-Jährigen auf. Im Anschluss verließ der unbekannte Fahrer sein Fahrzeug und flüchtete fußläufig vom Unfallort. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen konnte eine tatverdächtige Person nicht angetroffen werden. Am Fahrzeug der 38-Jährigen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei Greiz hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03661 / 621 - 0 bei der Polizei Greiz zu melden. (Bezugsnummer: 0158099/2025) (SR)

