Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Gera (ots)

Braunichswalde. Am Donnerstag (19.06.2025) kam es gegen 16:20 Uhr in der Hauptstraße in Braunichswalde zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 35-jährige Fahrerin eines Pkw befuhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Wünschendorf und beabsichtigte zu wenden. In diesem Moment passierte ein 19-jähriger Fahrer eines Mopeds das stehende Fahrzeug. Trotz Ausweichversuchs kam der Zweiradfahrer zu Fall und wurde dabei leicht verletzt. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei Gera nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. (SR)

