Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schmierereien mit verfassungswidrigem Inhalt in Treben

Altenburg (ots)

Treben. Am Abend des 18.06.2025 wurden in Treben mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti in der Straße Kirchhof festgestellt. Zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr sprühte ein bislang unbekannter Täter mit weißer Farbe verschiedene verfassungsfeindliche Symbole und Schriftzüge an das Gebäude einer kirchlichen Einrichtung sowie an die Fassade der einer Schule in selbiger Straße. Unter anderem wurden zwei Hakenkreuze, Zahlenfolgen, beleidigende Schriftzüge und weitere Schmierereien angebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03661 / 621 - 0 bei der Polizei Gera zu melden. (Bezugsnummer: 0157374/2025) (SR)

