POL-MK: Nachtragsmeldung zum schweren Bus-Unfall in Hemer: Busfahrer außer Lebensgefahr

Altena (ots) - Die Polizei hat in der Nacht in Werdohl einen 17-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, am gestrigen Donnerstag in Altena mit einem Messer einen 50-jährigen Mann überfallen zu haben. Er wird heute Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Aufgrund der Berichte über den Raub an der Grundschule meldete sich gestern ein Ehepaar aus der Schubertstraße. Ein Unbekannter hatte in der Nacht versucht, bei ihnen einzubrechen. Sie legten der Polizei ein Video ...

mehr