Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sprengung eines Zigarettenautomaten in Altenburg

Altenburg (ots)

Altenburg. In den frühen Morgenstunden des 20.06.2025 gegen 03:00 Uhr kam es in der Eschenstraße in Altenburg zu einer Beschädigung eines Zigarettenautomaten. Nach derzeitigen Erkenntnissen zerstörten bislang unbekannte Täter den Korpus des Automaten, sodass diese im Anschluss bislang unbekannte Mengen an Zigarettenschachteln entwenden konnten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlunegn aufgenommen. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit jedoch noch nicht vor. Daher werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 -0 bei der Polizei zu melden. (Bezugsnummer: 0158350/2025) (SR)

