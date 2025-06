Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendiebstahl in Gera

Gera (ots)

Gera. Am Donnerstagvormittag (19.06.2025) kam es in einem Einkaufszentrum in der Schleizer Straße in Gera zu zwei Ladendiebstählen durch denselben Tatverdächtigen. Gegen 10:00 Uhr entwendete ein 44-jähriger Mann zunächst Lebensmittel und verließ den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Etwa eine Stunde später kehrte der Mann erneut in das Geschäft zurück und entwendete eine Flasche Wein. Auch hierbei erfolgte keine Bezahlung. Polizeikräfte stellten den Mann kurze Zeit später fest. Aufgrund des psychischen Ausnahmezustandes wurde er medizinischem Personal übergeben, welche diesen in eine Fachklinik einwiesen. (SR)

