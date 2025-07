PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Schuppen der Feuerwehr angegangen +++ An Fenster vom TÜV gehebelt +++ Steine geworfen +++ Verkehrsschilder herausgerissen +++ Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

Bad Schwalbach (ots)

1. Schuppen der Feuerwehr angegangen,

Eltville-Hattenheim, Waldbachstraße, Samstag, 05.07.2025, 10:00 Uhr bis Sonntag, 06.07.2025, 10:30 Uhr

(fh)Zwischen Samstag und Sonntag versuchten Einbrecher in den Geräteschuppen der Feuerwehr von Eltville-Hattenheim einzudringen. Hierfür hatten sich die Täter zwischen Samstag, 10:00 Uhr und Sonntag, 10:30 Uhr zu dem Feuerwehrgelände in der Waldbachstraße begeben und an der Eingangstür des Schuppens gehebelt. Als die Tür jedoch standhielt und keinen Einstieg offenbaren wollte, nahmen die Einbrecher die Beine in die Hand und flüchteten.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. An Fenster vom TÜV gehebelt,

Niedernhausen, Frankfurter Straße, Sonntag, 06.07.2025, 02:35 Uhr

(fh)Unbekannte machten sich in der Nacht zum Sonntag am Gebäude des TÜV in Niedernhausen zu schaffen. Gegen 02:35 Uhr betraten zwei Unbekannte das Gelände in der Frankfurter Straße und setzten mit einem Hebelwerkzeug an einem Fenster auf der Rückseite an. Hierbei aktivierten sie offenbar den Alarm des Objekts und wurden dadurch in die Flucht getrieben. Am Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von knapp 1.000 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Steine gegen Jugendzentrum geworfen,

Geisenheim, Danziger Straße, Samstag, 05.07.2025, 14:00 Uhr

(fh)Am Sonntagmittag haben Jugendliche Steine gegen ein Jugendzentrum in Geisenheim geworfen. Gegen 14 Uhr beobachteten Zeugen die beiden Jungen, wie sie mehrfach Steine gegen das Gebäude in der Danziger Straße warfen und somit dessen Fensterscheibe beschädigten. Anschließend türmten die beiden. Von ihnen liegt folgende Personenbeschreibung vor. Einer sei etwa 1,50 m groß und 10 bis 11 Jahre alt mit blonden, längeren Haaren. Er trug ein orangenes T-Shirt, eine Hose der Marke "Engelbert Strauss", eine "Ferrari"-Kappe, weiße Schuhe sowie eine Bauchtasche der Marke "Nike". Sein Begleiter war etwas älter, gleichgroß und hatte ebenfalls blonde Haare. Er trug ein blaues Shirt, Jeans und rosa Schuhe.

Die Polizei in Rüdesheim ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

4. Verkehrsschilder herausgerissen,

Eltville-Hattenheim, Erbacher Landstraße/Zimmerstraße, Sonntag, 06.07.2025, 04:20 Uhr

(fh)Vandalen sind in der Nacht zum Sonntag durch Hattenheim gezogen und haben sich an Verkehrsschildern zu schaffen gemacht. Ersten Hinweisen zufolge liefen drei etwa 25 Jahre alte Männer, von denen einer ein weißes Hemd trug und einer oberkörperfrei war, die Erbacher Landstraße sowie Zimmerstraße entlang und entfernten gewaltsam mehrere Verkehrs- und Baustellenschilder aus den Verankerungen und legten diese auf die Straße.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

5. Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt, Taunusstein-Hahn, Aarstraße, Freitag, 04.07.2025, 09:00 Uhr bis 11:30 Uhr

(fh)Am Freitag kontrolliere der regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Rheingau-Taunus am ZOB in Taunusstein-Hahn und stellte dabei einige Verstöße fest. Insbesondere Handy- und Gurtverstöße standen im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 11:30 Uhr im Fokus. Gleich 15 Personen, darunter leider auch drei Kinder, waren nicht oder nicht korrekt angegurtet. 10 weitere Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführen benutzten während der Fahrt das Mobiltelefon. Auch sieben Motorräder wurden im Rahmen der Kontrollaktion unter die Lupe genommen. Hier gab es erfreulicherweise nichts zu beanstanden.

