PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Kind mit Stein beworfen +++ Festnahme nach Sachbeschädigung +++ Mit der Faust ins Gesicht geschlagen +++ Mit Motorrad gestürzt

Bad Schwalbach (ots)

Kind mit Stein beworfen,

65232 Taunusstein-Hahn, Im Obergrund, Freitag, 04.07.2025, 19:15 Uhr

(Sw) Auf einem Feldweg unweit der Straße "Im Obergrund" in Taunusstein-Hahn verletzten sich zwei Kinder, nachdem sie mit einem Stein angegriffen wurden. Die beiden zehn und zwölf Jahre alten Kinder waren mit ihren Fahrrädern unterwegs, als sie von zwei bislang unbekannten Jugendlichen auf E-Scootern angesprochen und im weiteren Verlauf zunächst mit einem Stein bedroht wurden. Die Kinder ergriffen daraufhin die Flucht. Hierbei stürzte der Zwölfjährige und verletzte sich leicht. Der Zehnjährige wurde mit dem Stein beworfen und am Hinterkopf getroffen, wodurch er ebenfalls Verletzungen erlitt, welche durch die herbeigerufene Rettung versorgt werden mussten. Die jugendlichen Täter konnten durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Sie wurden folgendermaßen beschrieben: Täter 1: Männlich, ca. 14-15 Jahre alt, 160cm groß, normale bis kräftige Statur, dunkelbraune Haare, leicht gebräunte Haut, schwarze Kappe, totes Shirt, kurze graue Hose Täter 2: Männlich, ca. 14-15 Jahre alt, 160cm groß, schmale Statur, hellbraune Haare, leicht gebräunte Haut, schwarze Kappe, weißes Shirt, schwarze Jeans Mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter (06124) 7078 0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Täterfestnahme nach Sachbeschädigung,

65343 Eltville am Rhein, Rheingauer Straße, Samstag, 05.07.2025, 01:15 Uhr

(Sw) In der Nacht zu Samstag kam es im Bereich der Eltviller Innenstadt zu einer Sachbeschädigung an einem Mehrfamilienhaus, indem ein Täter mit der bloßen Faust eine Fensterscheibe einschlug. Der Täter sowie seine drei Begleiter flüchteten vom Tatort. Ein 63-jähriger Eltviller, der die Tat beobachtet hatte und ihnen nacheilte, verletzte sich aufgrund eines Sturzes und musste in einem naheliegenden Krankenhaus versorgt werden. Die herbeigerufenen Beamten der Polizeistation Eltville konnten die Gruppierung schließlich antreffen und den Täter, einen 18-jährigen Wiesbadener, festnehmen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ca. 600,- Euro. Zeugen, die der Polizei noch nicht ihre Personalien hinterlassen haben, werden gebeten, sich telefonisch unter (06123) 9090 0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

Mit der Faust ins Gesicht geschlagen,

65307 Bad Schwalbach, Am Kurpark, Freitag, 04.07.2025, 21:30 Uhr

(Sw) Am Freitagabend kam es aus noch zu ermittelnden Gründen zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem 30-Jährigen aus Bad Schwalbach und einem 19-Jährigen aus Taunusstein. Beide gerieten zunächst im Bereich einer Bushaltestelle in Streit und schlugen sich schließlich gegenseitig mit der Faust in das Gesicht. Der 30-Jährige konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung im Nahbereich angetroffen werden, nachdem er zunächst den Tatort verlassen hatte. Der 19-Jährige wurde augenscheinlich nur leicht verletzt. Er wurde nach ersten Untersuchungen durch Rettungskräfte vorsorglich in eine naheliegende Klinik verbracht. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter (06124) 7078 0 zu melden.

Von Fahrbahn abgekommen und mit Krad gestürzt, 65321 Heidenrod, Landesstraße 3033 zwischen Langenseifen und Geroldstein, Samstag, 05.07.2025, 15:45 Uhr

(Sw) Glücklicherweise nur leichtverletzt überstand ein 29-Jähriger aus Mainz einen Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der L 3033. Der Mann befuhr mit seinem Motorrad der Marke Honda die Straße von Heidenrod-Langenseifen kommend in Richtung Geroldstein, als er ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einer Schutzplanke kollidierte, die dadurch beschädigt wurde. Der Mainzer wurde durch die verständigte Rettung erstbehandelt, konnte aber im Anschluss mitsamt seinem abgeschleppten Motorrad eigenständig die Unfallörtlichkeit verlassen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden am Krad auf ca. 2.500,- Euro.

