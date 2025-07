PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Bedrohung+++Körperverletzung auf offener Straße+++Unfall mit Fahrerflucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Bedrohung,

Rudolf-Höhn-Straße, Bad Schwalbach, Donnerstag, 03.07.2025, 13:20 Uhr

(cw)Erhitzte Gemüter führten am Donnerstagmittag in Bad Schwalbach zu einer Bedrohung mit einer Axt.

Gegen 13:20 Uhr ließ der Fahrer eines Motorrades in der Adolfstraße einen Fußgänger die Straße überqueren und hielt dazu an. Ein hinter ihm fahrender 46-Jähriger bemerkte die Situation zu spät, wich aus und fuhr um das Motorrad herum. Nach bisherigen Ermittlungen ließ es der Fahrer des Motorrads nicht auf sich beruhen und fuhr dem PKW hinterher. In der Rudolf-Höhn-Straße hielt der 46-Jährige dann an, holte eine Axt hervor und den bedrohte den Motorradfahrer damit. Dieser habe die Axt jedoch entwenden können. Die Gründe für die Tat werden nun ermittelt. Die eingesetzten Streifen konnten beide Kontrahenten antreffen. Der 46-Jährige muss sich nun in einem Verfahren wegen Bedrohung verantworten. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, die Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078 - 0 zu informieren.

2. Körperverletzung auf offener Straße,

Bad Schwalbach, Adolfstraße, Donnerstag, 03.07.2025, 19:30 Uhr

(jg)In den gestrigen Abendstunden kam es auf der Adolfstraße in Bad Schwalbach zu einer Körperverletzung zwischen zwei Männern. Der 31-jährige Beschuldigte schlug aus bislang unbekannten Gründen mehrfach auf einen 29-Jährigen ein. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Gegen den Angreifer wurde eine Strafanzeige gefertigt. Die Hintergründe der Tat werden nun ermittelt. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078 - 0.

3. Unfall mit Fahrerflucht,

Bad Schwalbach, Kreisstraße 669, Donnerstag, 03.07.2025, 12:15 Uhr

(jg)Am Donnerstagmittag ereignete sich gegen 12:15 Uhr auf der Kreisstraße 669 ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Die 63- jährige Fahrerin eines braunen Suzuki Jimny befuhr die K669 aus Fischbach kommend, als ihr auf ihrer Fahrspur ein schwarzer Kombi entgegenkam. Von diesem ist nur bekannt, dass er die Kennung "DIZ" haben soll. Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte sie ihr Fahrzeug nach rechts und kollidierte mit der Leitplanke. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Der entstandene Sachschaden wird auf 4000EUR geschätzt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer (06124)-7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell