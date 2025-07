PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unbekannte werfen Stein auf Fahrbahn +++ Fahrzeug beschädigt

Bad Schwalbach (ots)

1. Unbekannte werfen Stein auf Fahrbahn, Schlangenbad, Mühlstraße, Samstag, 28.06.2025, 00:15 Uhr

(fh)In Schlangenbad haben Jugendliche in der Nacht zum Samstag einen Stein auf eine Straße geworfen und dadurch ein Fahrzeug beschädigt. Gegen 00:15 Uhr war eine Bad Schwalbacherin mit ihrem Citroën Jumper auf der Mühlstraße unterwegs, als plötzlich ein Stein auf der Fahrbahn aufschlug. Die Fahrzeugführerin fuhr über den Stein, welcher sich im Unterboden verkeilte und dafür sorgte, dass der Pkw abgeschleppt werden musste. In Höhe eines angrenzenden Hangs hätten sich zu diesem Zeitpunkt Jugendliche aufgehalten, die für den Steinwurf verantwortlich sein könnten. Diese wären kurz darauf in Richtung einer angrenzenden Bushaltestelle geflüchtet. Einer von ihnen war etwa 1,80 m groß, und trug ein weißes Shirt.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber wenden sich bitte unter der Rufnummer (06124) 7078-0.

2. Fahrzeug beschädigt,

Eltville-Erbach, Marienhöhe, Montag, 30.06.2025, 00:00 Uhr bis 11:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag wurde auf dem Parkplatz eines Kinderheims in Eltville-Erbach ein Fahrzeug beschädigt. Der Pkw, ein silberner Hyundai i10, stand zwischen Mitternacht und 11:30 Uhr auf dem Parkplatz der Einrichtung in der Marienhöhe geparkt, als eine unbekannte Person an das Fahrzeug herantrat und die Scheibe der Beifahrerseite einschlug. Im Anschluss an die Sachbeschädigung flüchtete die Täterin oder der Täter in unbekannte Richtung. Der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 an die Polizeistation Eltville.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell