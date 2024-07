Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Radladers bei Manschenhagen im LK V-R

Barth (ots)

Am Mittwoch, den 03.07.2024 gegen 18:30 Uhr kam es auf an einem Feld zwischen Manschenhagen und Friedrichshof zu einem Brand eines Radladers. Der Fahrer bemerkte eine leichte Rauchentwicklung am Heck seines Fahrzeuges. Daraufhin hielt er an und stieg aus. Als er am Heck des Fahrzeugs nachsah, konnte er bereits Flammen erkennen, welche aus dem Fahrzeug schlugen. Umgehend kamen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Löbnitz und Karnin zum Einsatz. Diese konnte den Brand zwar löschen, aber das komplette ausbrennen des Radladers nicht mehr verhindern. Ursache des Brandes war ein technischer Defekt am Radlader. Der entstandene Sachschaden kann mit ca. 50.000 Euro beziffert werden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell