ZOLL-H: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bremen und des Zollfahndungsamts Hannover

Zollfahndungsamt Hannover stellt rund 730.000 Stück unversteuerte Zigaretten im Raum Bremen sicher. Steuerschaden von über 144.000 Euro.

Seit Dezember 2023 führt das Zollfahndungsamt Hannover im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bremen Ermittlungen gegen eine Tätergruppierung, die im Verdacht der gewerbsmäßigen Steuerhehlerei mit unversteuerten Zigaretten in großen Mengen steht. Am 5. Dezember 2024 vollstreckten Kräfte des Zollfahndungsamts Hannover sieben Durchsuchungsbeschlüsse gegen sieben Beschuldigte in Bremen-Woltmershausen, Bremen-Walle und am Flughafen Hannover-Langenhagen.

Bei der Durchsuchung der Wohnräume des 45 Jahre alten Hauptbeschuldigten aus Bremen-Woltmershausen wurden rund 50.000 Stück unversteuerte Zigaretten, eine Schreckschusswaffe, ein Luftdruckgewehr, mehrere Packungen Potenzhonig und mehrere Mobiltelefone zur Beweissicherung sichergestellt.

In der Wohnung eines 51-jährigen Beschuldigten in Bremen-Walle wurden insgesamt 680.000 Stück unversteuerte Zigaretten und 800 Euro Bargeld sichergestellt sowie Mobiltelefone und diverse Aufzeichnungen zur Beweissicherung beschlagnahmt.

Vier weitere Durchsuchungsmaßnahmen im Raum Bremen führten zur Sicherstellung von 1500 Euro Bargeld, Mobiltelefonen und einer geringen Menge an Betäubungsmitteln.

"Insgesamt wurden rund 730.000 Stück unversteuerte Zigaretten sichergestellt, was einem Steuerschaden von über 144.000 Euro entspricht", so Julia Söllner, Pressesprecherin des Zollfahndungsamts Hannover.

Die Maßnahmen des Zollfahndungsamts Hannover wurden durch Kräfte des Hauptzollamts Bremen, Hauptzollamts Hannover und Kräfte der Bereitschaftspolizei Bremen unterstützt.

Die weiteren Ermittlungen des Zollfahndungsamts Hannover unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bremen dauern an.

