POL-RTK: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westhessen und der Gemeinden Walluf und Kiedrich anlässlich des 25. Todestages von Polizeiobermeister Ingo Grebert

Bad Schwalbach

Am 22.06.2025, also genau 25 Jahre nach den tragischen Ereignissen in Walluf, in deren Verlauf dem jungen Polizeiobermeister Ingo Grebert tödliche Schüsse zugefügt wurden, trafen sich Vertreterinnen und Vertreter der Polizeistation Eltville und der Gemeinden Walluf sowie Kiedrich zusammen mit Angehörigen, ehemaligen Kolleginnen und Kollegen und Freunden des Verstorbenen, zu einer Gedenkstunde an dessen Grab und legten gemeinsam einen Kranz nieder.

Was an jenem 22.06.2000 zunächst als scheinbarer Routineeinsatz begann - Bürger verständigten die Polizei, weil eine fremde Person in Walluf Mülltonnen durchwühlte - entwickelte sich nach einem kurzen Wortwechsel und einem Handgemenge schnell zu einem tödlichen Einsatz. Der Tatverdächtige eröffnete das Feuer auf die beiden Beamten. Polizeiobermeister Ingo Grebert erwiderte, obwohl selbst schwer getroffen, das Feuer und verletzte den Tatverdächtigen dabei erheblich. Trotz aller eilig eingeleiteten Rettungsmaßnahmen erlag der Kiedricher Ingo Grebert einige Stunden später seinen schweren Verletzungen.

Der Leiter der Polizeistation Eltville am Rhein, Erster Polizeihauptkommissar Volker Freiding, begrüßte alle Personen und führte in seiner Ansprache aus, dass Ingo Grebert und sein Einsatz bei der Hessischen Polizei nicht vergessen sei. Noch immer sei ein Foto von Ingo Grebert im Sozialraum der Polizeistation Eltville am Rhein angebracht. Freiding, der an jenem Tag seinen Dienst bei der Polizeistation Rüdesheim am Rhein ausübte und Ingo Grebert persönlich kannte, berichtete auch von der Fassungslosigkeit, die damals alle Kolleginnen und Kollegen erfasste. Aber auch die überaus große Anteilnahme der Rheingauer Bevölkerung sei ihm, so Freiding weiter, bis heute gegenwärtig.

Für die Gemeinde Walluf beschrieb der Erste Beigeordnete Randolf Heß das Geschehen aus Wallufer Sicht. Noch heute sei es für die Menschen in Walluf noch immer unvorstellbar, dass in dieser ansonsten friedlichen Gemeinde eine so schreckliche Tat geschehen konnte. Weiter führte Heß aus, dass seinerzeit auch eine große Welle der Hilfsbereitschaft durch die Wallufer Bevölkerung ging und viele Walluferinnen und Wallufer sich bei der Universitätsklinik in Mainz als Blutspender zur Verfügung gestellt hätten. Ein Gedenkstein an dem Tatort halte das Andenken an Ingo Grebert wach.

Der Beigeordnete Werner Koch, der zusammen mit dem Beigeordneten Wolfgang Jörg die Gemeinde Kiedrich repräsentierte, würdigte den Einsatz des Kiedrichers Ingo Grebert, der seinen Beruf auch in den gefährlichsten Momenten mit Mut und Hingabe ausgeführt habe. Der selbstlose Einsatz von Ingo Grebert, erinnere stets daran, wie wichtig es sei, für Sicherheit und Gerechtigkeit einzustehen. Auch Koch berichtete von der tiefen Fassungslosigkeit die ihn, aber auch ganz Kiedrich ergriff. Die Gedenkstunde bringe Ingo Grebert nicht nur Wertschätzung entgegen, sondern sei ein Zeichen des Nichtvergessens.

Alle Redner brachten den gemeinsamen Wunsch für eine gesunde Rückkehr aller Polizistinnen und Polizisten von ihren vielfältigen und oftmals gefährlichen Einsätzen zum Ausdruck. Sodann legten die Vertreter von Polizei und der beiden Gemeinden gemeinsam einen Kranz nieder und gedachten schweigend Ingo Grebert.

