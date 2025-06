PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: An Tür gehebelt +++ Jugendliche versuchen Gartenhütte aufzubrechen +++ Reifenstecher zugange +++ Beim Abbiegen Motorrad übersehen - Fahrer verletzt +++ Hoher Schaden bei Unfallflucht

Bad Schwalbach (ots)

1. An Tür gehebelt,

Schlangenbad-Bärstadt, Schieferstraße, Freitag, 27.06.2025, 13:00 Uhr

(fh)Im Schlangenbader Stadtteil Bärstadt kam es in den vergangenen Tagen zu einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus. Am Freitagmittag, gegen 13:30 Uhr, wies das Einfamilienhaus in der Schieferstraße Hebelspuren an einem Fenster auf. Den Spuren zufolge war es den Einbrechern jedoch nicht gelungen, in das Gebäude einzusteigen. Der Schaden am Fenster beträgt etwa 500 Euro.

Hinweise in der Sache nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Jugendliche versuchen Gartenhütte aufzubrechen, Geisenheim, Nothgottesstraße, Sonntag, 29.06.2025, 02:40 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag versuchten drei Jugendliche in Geisenheim eine Gartenhütte aufzubrechen. Gegen 02:40 Uhr wurden die drei Personen dabei beobachtet, wie sie sich an einer Hütte in der Nothgottesstraße zu schaffen machten und danach die Flucht in Richtung einer Schule ergriffen. In die Hütte selbst waren sie jedoch nicht gelangt.

Unter den drei Tätern soll sich mindestens ein Mädchen und ein Junge befunden haben. Er trug schwarze Shorts und ein schwarzes Shirt, sie hatte braune, lange Haare und eine orangefarbene Hose.

Hinweise werden unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen.

3. Reifenstecher zugange,

Geisenheim-Johannisberg, Rosengasse, Mittwoch, 25.06.2025, 14:15 Uhr bis Mittwoch, 25.06.2025, 23:30 Uhr

(fh)Im Laufe des Mittwochs stachen Unbekannte in Geisenheim-Johannisberg in die Reifen eines Fahrzeugs und machten es somit fahruntauglich. Zwischen 14:15 Uhr und 23:30 Uhr betraten die Täter den Parkplatz eines Burgrestaurants in der Rosengasse, stachen in gleich zwei Reifen eines geparkten VW T-Roc und verursachten so einen Schaden in Höhe von circa 300 Euro. Im Anschluss suchten die Täter unbemerkt das Weite.

Zeuginnen oder Zeugen nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

4. Beim Abbiegen Motorrad übersehen - Fahrer verletzt, Hohenstein-Breithardt, Landesstraße 3274/Bundesstraße 54, Sonntag, 29.06.2025, 12:00 Uhr

(fh)Am Sonntagmittag ereignete sich bei Hohenstein-Breithardt eine Kollision zweier Fahrzeuge, in deren Verlauf ein beteiligter Motorradfahrer in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen 12:00 Uhr befuhr ein 60-jähriger Hohensteiner mit seinem Pkw der Marke Lotus die Landesstraße 3274 und beabsichtigte nach links auf die Bundesstraße 54 abzubiegen. Hierbei übersah der Fahrer jedoch das Motorrad eines 26-Jährigen, welcher auf der Bundesstraße in Richtung Bad Schwalbach unterwegs war und stieß mit diesem zusammen. Hierbei wurde der Zweiradfahrer verletzt und musste zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 26.000 Euro.

5. Hoher Schaden bei Unfallflucht,

Taunusstein-Hahn, Zum Schwimmbad, Sonntag, 29.06.2025, 15:00 Uhr bis 20:15 Uhr

(fh)Vor dem Taunussteiner Schwimmbad kam es am Sonntag zu einer Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden. Als die Besitzerin eines Mitsubishi Outlander um 20:15 Uhr nach ihrem Schwimmbadbesuch zu dem Parkplatz des Bads zurückkehrte, entdeckte sie mehrere frische Schäden rund um die hintere, linke Fahrzeugseite. Abgestellt hatte sie den Pkw gegen 15:00 Uhr. Der Schaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Vom unfallverursachenden Fahrzeug fehlt bislang jede Spur.

Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter Rufnummer (06124) 7078-0.

