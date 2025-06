PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Einbruch in Schwimmbad +++ Kind geschlagen +++ Heckscheibe eingeschlagen +++ In Keller eingebrochen +++ Gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr +++

Einbruch in Waldschwimmbad,

65326 Aarbergen-Michelbach, Festerbachstraße, Donnerstag, 26.06.2025, 21:30 Uhr bis Freitag, 27.06.2025, 08:45 Uhr

(Sw) Im benannten Tatzeitraum machten sich Einbrecher in einem Schwimmbad im Aarbergener Ortsteil Michelbach zu schaffen und erlangten hier einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag und verursachten einen Sachschaden von geschätzt 2.000,- Euro. Die noch unbekannten Täter brachen zunächst das metallene Zugangstor des Schwimmbads auf und verschafften sich so Zugang auf das Gelände. Im Anschluss schlugen sie eine Glasscheibe des Kassenhauses ein und entwendeten hieraus Bargeld. Weitere Türen wurden entweder aufgebrochen oder aber versucht aufzubrechen, was zu nicht unerheblichen Sachschäden führte. Die Polizeistation Bad Schwalbach bittet mögliche Hinweisgeber, sich telefonisch unter (06124) 7078 0 zu melden.

Kind auf Spielplatz geschlagen,

65510 Idstein, In der Eisenbach, Freitag, 27.06.2025, 20:30 Uhr

(Sw) Durch einen noch unbekannten Herrn wurde ein 9-jähriges Kind am vergangenen Freitagabend gegen 20:30 Uhr ins Gesicht geschlagen. Der Junge war mit zwei weiteren Kindern auf einem Spielplatz in Idstein "In der Eisenbach", als der Unbekannte zusammen mit seinem Hund an den Kindern entlang spazieren wollte. Mutmaßlich aufgrund einer unflätigen Äußerung der Kinder ausgelöst, rannte der Mann auf den 9-Jährigen zu und schlug ihm auf die Wange. Auch die beiden anderen Kinder wollte der Mann angehen, diese suchten jedoch rechtzeitig das Weite. Der Mann konnte durch das Kind folgendermaßen beschrieben werden: ca. 180cm groß, vermutlich türkisch, "normale" Statur, graue kurze Haare, bekleidet mit einem grünen Oberteil und blauen Jeans. Hinweise zur Feststellung der Identität des Mannes nimmt die Polizeistation Idstein telefonisch unter (06126) 9394 0 entgegen.

Heckscheibe von PKW eingeschlagen,

65527 Niedernhausen-Königshofen, St.-Michaels-Weg, Freitag, 27.06.2025, 21:00 Uhr, bis Samstag, 28.06.2025, 06:30 Uhr

(Sw) Die Polizeistation Idstein wurde am vergangenen Samstag über eine Sachbeschädigung an einem blauen VW Polo, begangen im St.-Michaels-Weg gegenüber der Hausnummer 14a, im Niedernhausener Ortsteil Königshofen, informiert. Der Fahrzeughalter, ein 42-jähriger Niedernhausener, hatte sein Fahrzeug vergangenen Freitagabend gegen 21:00 Uhr dort abgestellt und musste am Samstagmorgen feststellen, dass die Heckscheibe durch einen bislang unbekannten Täter eingeschlagen wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150,- Euro geschätzt. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeistation Idstein unter (06126) 9394 0 entgegen.

Keller aufgebrochen und diverse Gegenstände entwendet, 65375 Oestrich-Winkel, Weinheimer Straße 1, Samstag, 21.06.2025, 00:00 Uhr bis 28.06.2025, 18:50 Uhr

(Sw) In den frühen Samstagabendstunden musste die 57-jährige Anzeigenerstatterin aus Oestrich-Winkel feststellen, dass im Zeitraum von einer Woche ihr Kellerabteil aufgebrochen und etliche Sachen hieraus entwendet wurden. Die noch unbekannten Täter verschafften sich, offenbar unberechtigt, Zugang zum Kellerabteil des Mehrfamilienhauses und drückten dort die Tür zum Kellerabteil der 57-Jährigen gewaltsam auf. Die Täter ermächtigten sich hierbei allem, was sie zu fassen bekamen, u.a. ein Fahrrad, eine Mikrowelle und einen Weinkühlschrank. Der Wert des Stehlguts wurde von der Polizei auf ca. 1.250,- Euro geschätzt. Durch das Eindrücken der Tür ist zudem ein Schaden von etwa 250,- Euro entstanden. Die Ermittler der Polizeistation Rüdesheim nehmen Hinweise zu möglichen Tätern telefonisch unter (06722) 9112 0 entgegen.

Jugendliche werfen Stein vor PKW und flüchten, 65388 Schlangenbad, Mühlstraße, Samstag, 28.06.2025, 00:15 Uhr

(Sw) Ihr Fahrzeug abschleppen lassen musste eine 45-jährige Fahrerin eines Citroen Jumper, nachdem ein größerer Stein von Jugendlichen vor das Fahrzeug geworfen wurde. Die 45-Jährige Bad Schwalbacherin befuhr in der Nacht von Freitag auf Samstag die Mühlstraße in Schlangenbad, als sie in Höhe der Hausnummer 22 erkannte, dass ein nicht genauer erkennbarer Gegenstand vor das Fahrzeug geworfen wurde. Kurz darauf musste sie feststellen, dass es sich um einen größeren Stein handelte, der sich unter das Fahrzeug klemmte und somit eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war, ohne weiteren Schaden am PKW zu hinterlassen. Im Tatverdacht stehen insgesamt drei Personen, die allerdings nur vage beschrieben werden konnten. Demnach handele es sich um drei Jugendliche, von denen einer als ca. 180cm groß und mit einem weißen T-Shirt bekleidet, beschrieben werden konnte. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Personen durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Die Polizeistation Bad Schwalbach hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und bittet mögliche Hinweisgeber, sich telefonisch unter (06124) 7078 0 zu melden.

