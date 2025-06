PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Jugendlicher Räuber droht mit Schreckschusswaffe +++ E-Bike aus Garage gestohlen +++ Internet-Betrüger zugange +++ Kabel von Ampelanlage zerschnitten

Bad Schwalbach (ots)

1. Jugendlicher Räuber droht mit Schreckschusswaffe, Idstein, Am Bahnhof, Donnerstag, 26.06.2025, 20:23 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend versuchte ein 17-Jähriger am Idsteiner Bahnhof, einen Gleichaltrigen unter Zuhilfenahme einer Schreckschusspistole auszurauben. Der Jugendliche konnte festgenommen werden. Den aktuell vorliegenden Erkenntnissen zufolge war der 17-jährige Geschädigte um 20:23 Uhr am Bahnhof aus einem Zug ausgestiegen und dort auf eine dreiköpfige Personengruppe gestoßen, welche ihn verfolgt und nach einer Zigarette gefragt hätte. Anschließend habe einer der Jugendlichen eine Waffe hervorgeholt und ihn aufgefordert, seine Bauchtasche auszuhändigen. Der 17-Jährige weigerte sich, ergriff die Flucht und informierte die Polizei. Den umgehend zum Tatort entsandten Streifen gelang es, den 17-jährigen Räuber im Nahbereich anzutreffen und festzunehmen. Weiterhin konnte die besagte Waffe, eine Schreckschusspistole, hinter einem nahegelegenen Stromkasten aufgefunden und sichergestellt werden. Der Jugendliche musste die Beamten für weitere Maßnahmen zu einer Polizeidienststelle begleiten. Von dort wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft an seine Mutter übergeben.

Die beiden Begleiter des 17-Jährigen waren nach der Tat ebenfalls geflüchtet, konnten jedoch nicht mehr gestellt werden. Es soll sich zum einen um einen schwarzhaarigen Jungen, bekleidet mit einem schwarzen Oberteil und schwarzer Jogginghose sowie zum anderen um einen braunhaarigen Jungen mit weißem T-Shirt gehandelt haben.

Hinweise zu den beiden weiteren Jugendlichen nimmt das Haus des Jugendrechts in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. E-Bike aus Garage gestohlen,

Niedernhausen, Am Deußtal, Donnerstag, 26.06.2025, 20:30 Uhr bis Freitag, 27.06.2025, 05:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag stahlen Diebe aus einer Garage in Niedernhausen ein hochwertiges Fahrrad. Zwischen Donnerstag, 20:30 Uhr und Freitag, 05:30 Uhr, betraten die Täter unbemerkt ein Grundstück in der Straße "Am Deußtal" und öffneten eine Garage. Dort stand zu diesem Zeitpunkt ein am Vorderrad angeschlossenes E-Bike der Marke Riese & Müller. Die Langfinger montierten kurzerhand das Vorderrad ab, ließen dieses an Ort und Stelle und flüchteten mit dem restlichen Rad im Wert von 5.000 Euro in unbekannte Richtung.

Zeuginnen oder Zeugen der Tat wenden sich bitte an die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

3. Internet-Betrüger zugange,

Idstein, Mittwoch, 25.06.2025

(fh)Ein Senior aus Idstein hat am Mittwoch den Anruf eines angeblichen Mitarbeiters von Microsoft erhalten. Er folgte seinen Anweisungen und überwies dem Kriminellen letztlich mehrere Tausend Euro. Leider kommt es immer wieder zu derartigen Fällen. Die Betrüger rufen unangekündigt an oder bringen Sie dazu, Telefonnummern zu wählen, die auf Ihrem Computer angezeigt werden und geben sich als Mitarbeiter eines großen Software-Unternehmens aus. Hiernach berichten sie von einem Hackerangriff, angeblichen Problemen mit dem Computer des Angerufenen oder einer neuen Lizenz, welche dringend benötigt werde. Tatsächlich wollen die Anrufer nicht helfen, sondern an das Geld der Bürgerinnen und Bürger kommen oder sich Zugriff auf deren Rechner, speziell zum Online-Banking, verschaffen. Durch geschickte Anweisungen gelingt es den Tätern in vielen Fällen, ihre Opfer zur Eingabe einer TAN zu bewegen oder Geldüberweisungen zu veranlassen. So kam es dann auch im Verlauf des Mittwochs, wobei der knapp 80-Jährige Überweisungen in Höhe von etwa 2.700 Euro tätigte.

Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

4. Kabel von Ampelanlage zerschnitten,

Lorch, Bundesstraße 42, Rheinuferstraße, Schwalbacher Straße, Festgestellt: Donnerstag, 26.06.2025, 12:15 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen haben sich Unbekannte bei Lorch über eine Ampelanlage hergemacht. Die temporäre Lichtzeichenanlage in Höhe der B 42, im Bereich Rheinuferstraße/Schwalbacher Straße wurde zu einem unbekannten Zeitpunkt aufgesucht und ein Stromkabel durchtrennt, sodass die Anlage ausfiel.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und wegen des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell