PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Bedroht und angegriffen +++ Einbruchsversuch in Pfarrhaus +++ In Jagdhütte eingebrochen +++ Zeugenaufruf nach Unfallmeldung

Bad Schwalbach (ots)

1. Bedroht und angegriffen,

Idstein, Stettiner Straße & Am Weißen Stein, Montag, 30.06.2025, 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr

(fh)Am Montagabend wurde ein Pärchen in Idstein gleich zwei Mal aus einer Gruppe heraus attackiert und bedroht. Gegen 18:30 Uhr soll das Paar in einem Park in der Stettiner Straße von mehreren Personen aufgesucht und plötzlich mit Reizgas angegriffen worden sein. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete die Gruppe. Rund zwei Stunden später suchte die Gruppe das Paar erneut auf, während es sich in einem Pkw in der Straße "Am Weißen Stein" aufhielt. Dabei sollen sie mit einer Pistole und einem Schlagstock bedroht und beleidigt worden sein. Weiterhin habe ein Beteiligter eine Glasflasche auf ihr Fahrzeug geworfen. Im Anschluss türmte die Gruppe in einem Pkw. Während der polizeilichen Fahndung konnten sie nicht mehr gestellt werden.

Die Hintergründe sowie der genaue Tatablauf sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche die Polizeistation Idstein führt. Diese nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Einbruchsversuch in Pfarrhaus,

Niedernhausen, Fritz-Gontermann-Straße, Donnerstag, 26.06.2025, 17:45 Uhr bis Samstag, 28.06.2025, 13:00 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmorgen versuchten Unbekannte in ein Pfarrhaus in Niedernhausen einzubrechen. Wie Spuren an dem Haus in der Fritz-Gontermann-Straße zeigen, hatten sich die Täter in dem genannten Zeitraum an der verschlossenen Haupteingangstür des Pfarrhauses zu schaffen gemacht und versucht, diese aufzuhebeln. Die Tür hielt jedoch stand, sodass sich die Einbrecher geschlagen geben und die Flucht antreten mussten.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. In Jagdhütte eingebrochen,

Taunusstein-Neuhof, Landesstraße 3273, Sonntag, 29.06.2025, 20:00 Uhr bis Montag, 30.06.2025, 08:15 Uhr

(fh)Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen war eine Jagdhütte bei Taunusstein-Neuhof das Ziel von Einbrechenden. Der oder die Unbekannten begaben sich unbemerkt zwischen 20:00 Uhr uns 08:15 Uhr zu dem Jagdhaus nahe der Landesstraße 3273 bei Neuhof und brachen über ein rückseitig gelegenes Fenster ein. Aus der Hütte nahmen sie eine Geldbörse an sich und flüchteten damit über alle Berge. Am Gebäude entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

4. Zeugenaufruf nach Unfallmeldung,

Idstein-Heftrich, Landesstraße 3011, Sonntag, 29.06.2025, 21:15 Uhr

(fh)Die Polizei sucht nach einer Unfallmeldung von Sonntagabend bei Idstein-Heftrich Zeuginnen oder Zeugen. Den Angaben eines 21-jährigen Idsteiners nach, sei dieser gegen 21:15 Uhr mit seinem 19-jährigen Beifahrer in einem schwarzen 3er BMW auf der Landesstraße 3011 von Esch nach Heftrich unterwegs gewesen. Hier sei ihnen ein schwarzer Chevrolet Orlando entgegengekommen, welcher plötzlich auf ihre Fahrspur geraten sei und sie so zum Ausweichen gezwungen habe. Dabei hätte der 21-Jährige die Kontrolle über den BMW verloren, geriet ins Schleudern und überschlug sich. Das fremde Fahrzeug wäre ohne anzuhalten in Richtung Esch davongefahren. Die beiden Insassen wurden beim Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

Hinweise zu dem geschilderten Unfallhergang nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell