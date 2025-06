Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bargeld aus Firmenfahrzeug gestohlen

Erfurt (ots)

Gestern Morgen stahl ein bislang unbekannter Täter in der Erfurter Johannesvorstadt mehrere tausend Euro Bargeld aus einem Firmenfahrzeug. Ein Mitarbeiter hatte sein Fahrzeug gegen 07:00 Uhr während der Beladung unverschlossen vor dem Ladengeschäft abgestellt. Dies nutzte der Täter aus, öffnete das Fahrzeug und entwendete Geschäftseinnahmen in Höhe von etwa 3.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Dieb in unbekannte Richtung. Der Diebstahl wurde bemerkt, als der Mitarbeiter zum Fahrzeug zurückkehrte. Die Polizei wurde verständigt, sicherte vor Ort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (SE)

