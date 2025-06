LPI-EF: Kinder werfen Äste auf Autobahn und verursachen Verkehrsunfall

Landkreis Sömmerda (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Wochenende im Landkreis Sömmerda die amtlichen Siegel von einem abgestellten Fahrzeug. Der Vorfall ereignete sich in der Gebeseer Straße in Andisleben, wo sich die Täter einem geparkten Kia näherten und die Siegel der Kennzeichentafeln entfernten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Fahrzeughalter bemerkte den Diebstahl und ...

