Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Deckenpfronn

K1022: Motorradfahrer wird bei Frontalkollision schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:40 Uhr befuhr ein 39-jähriger Motorradfahrer die Kreisstraße aus Richtung Dachtel kommend in Richtung Deckenpfronn. In einer Rechtskurve geriet der Motorradfahrer mit seiner KTM-Maschine aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden Audi. Durch die Kollision überschlug sich der Motorradfahrer, wurde durch die Luft geschleudert und kam am rechten Fahrbahnrand zum Liegen. Er musste schwer verletzt durch einen angeforderten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 24-jährige Audi-Fahrer sowie sein Beifahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und die Reinigungsarbeiten ist die Kreisstraße seit ca. 17 Uhr voll gesperrt, die Sperrung dauert vermutlich bis gegen 20 Uhr an. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell