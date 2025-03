Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Cannabiseinfluss und fehlendem Versicherungsschutz mit E-Scooter

Bingen (ots)

Am 09.03.2025 führte in den Morgenstunde eine Streife der Polizeiinspektion Bingen gegen 02:20 Uhr in der Stromberger Straße in Bingen am Rhein eine Verkehrskontrolle mit einem E-Scooter durch. An diesem konnte ein Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr festgestellt werden. Im Laufe der Kontrolle kann bei dem 21-Jährigen Fahrer des E-Scooters starker Cannabisgeruch festgestellt werden. Ein Drogenschnelltest bestätigt den zeitnahen Konsum von Cannabis. Dem Fahrer wird auf der Dienststelle eine Blutprobe zur Beweisführung entnommen. Ihm wird die Weiterfahrt untersagt. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes sowie ein im Nachgang anhängiges Bußgeldverfahren wegen des Fahrens unter Cannabiseinfluss.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell