Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Feuerwehreinsatz nach Brand in einer Sporthalle

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (03.04.2025) gegen 09:20 Uhr kam es zu einer starken Rauchentwicklung in der Sporthalle einer Schule in der Friedrich-Ebert-Straße in Bietigheim-Bissingen. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei hatte das Lehrpersonal bereits die Sporthalle, in der gerade Schulsport stattfand, sowie das angrenzende Schulgebäude komplett geräumt. Insgesamt waren hiervon etwa 470 Schülerinnen und Schüler betroffen. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell im Griff und löschte den Brand zügig. Verletzt wurde niemand. Der Unterricht im Schulgebäude wurde schließlich auch wieder fortgesetzt. Noch ungeklärt sind die Umstände, wie es zu dem Brand gekommen ist. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell