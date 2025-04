Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Nebringen: Pkw gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entwendeten zunächst in der Nacht zum Mittwoch (02.04.2025) einen Peugeot Boxter, der auf dem Gelände eines Autohauses in der Siedlerstraße in Gäufelden-Nebringen abgestellt war. Der weiße Kastenwagen mit rot-blauer Schrift auf der Fahrseite befand sich zur Reparatur in der Werkstatt. Ein Defekt dürfte mutmaßlich auch der Grund dafür gewesen sein, dass die Unbekannten das Fahrzeug am Ortsrand von Rangendingen (Zollernalbkreis, Polizeipräsidium Reutlingen) zurücklassen mussten. Dort wurde das Fahrzeug am Mittwochabend aufgefunden.

Der Polizeiposten Gäu bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07032 95491-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu einem weiteren Pkw-Diebstahl sowie einem Einbruch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6004687 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6005163).

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell