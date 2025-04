Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Jugendlicher im psychischen Ausnahmezustand - Polizeibeamter verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem handfesten Familienstreit wurden Einsatzkräfte des Polizeireviers Kornwestheim am Mittwoch (02.04.2025) gegen 13:30 Uhr in die Bahnhofstraße in Kornwestheim gerufen. In einer Wohnung schlugen sich aus unbekannten Gründen zunächst zwei 16- und 18-jährige Familienmitglieder. Als die Mutter dazwischen ging, griffen beide gemeinsam die Mutter an. Diese wusste sich nicht anders zu helfen und wählte den Notruf der Polizei. Als die Streifenwagenbesatzung an der Wohnung eintraf, war der 18-Jährige nicht mehr vor Ort. Der 16-Jährige war gerade in Begriff, das elterliche Haus zu verlassen. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen trat der 16-jährige Jugendliche immer aggressiver, provozierender und auch beleidigend auf, so dass er letztendlich in Gewahrsam genommen werden sollte. Hierbei leistete er körperlichen Widerstand, bei dem ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Nachdem der 16-Jährige, der sich mittlerweile in Rage geschrien hatte, zwei Mal versucht hatte, aus dem Streifenwagen zu fliehen, mussten ihm zusätzlich noch Fußfesseln angelegt und er zum Streifenwagen getragen werden. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde er in eine jugendpsychiatrische Einrichtung gefahren.

