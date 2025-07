PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Falsche Microsoft-Mitarbeiter erfolgreich +++ Brände bei Beuerbach +++ Fahrzeug prallt gegen Pkw und Hauswand - Fahrer schwer verletzt +++ Fußgängerin angefahren

Bad Schwalbach (ots)

1. Falsche Microsoft-Mitarbeiter erfolgreich, Oestrich-Winkel, Montag, 30.06.2025, 11:00 Uhr

(fh)Am Montag haben Microsoft-Betrüger einen Mann aus Oestrich-Winkel hinters Licht geführt. Der Geschädigte entdeckte eine vermeintliche Warnmeldung von Microsoft auf seinem Computer. Als er dann über eine angegebene Service-Nummer zurückgerufen wurde, wollte die Person am anderen Ende der Leitung dem Mann aber nicht helfen, sondern lediglich an sein Geld gelangen. Dies glückte leider. Nachdem den Betrügern der Fremdzugriff auf seinen Rechnern ermöglicht wurde, kam es zu Geldabhebungen.

Die Polizei warnt vor solchen Anrufen.

Keine Mitarbeitenden einer seriösen Softwarefirma werden Sie unaufgefordert kontaktieren und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vorher noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

2. Brände bei Beuerbach, Hünstetten-Beuerbach, "Beuerbacher See", Dienstag, 01.07.2025, 14:40 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag sorgte ein Brand unweit des Beuerbacher Sees für einen Feuerwehreinsatz. Das Feuer wurde gegen 14:40 Uhr von einem Hubschrauber während eines Übungsflugs im dortigen Waldbereich entdeckt. Die verständigte Feuerwehr begann umgehend mit der Löschung des rund 200 qm großen Bereichs. Auch ein Hochsitz stand in Flammen. Nachdem der Brand gelöscht werden konnte, kam es zu einem weiteren, nahegelegenen Brand. Auch dieser konnte durch die Feuerwehr im Zeitraum bis 17:00 Uhr vollständig gelöscht werden.

Die Polizei ermittelt nun zu den Ursachen der Brände. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

3. Fahrzeug prallt gegen Pkw und Hauswand - Fahrer schwer verletzt, Hünstetten-Beuerbach, Wörsbachstraße, Mittwoch, 02.07.2025, 07:30 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen fuhr ein Autofahrer in Hünstetten Beuerbach, mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls, gegen ein geparktes Fahrzeug sowie eine Hauswand und verletzte sich schwer. Der 81-Jährige war zuvor ersten Erkenntnissen zufolge mit einem BMW in die Wörsbachstraße hereingefahren, hatte dann ein geparktes Fahrzeug sowie eine Hecke touchiert und war schließlich gegen eine Hauswand geprallt, wo er zum Stillstand kam. Der Fahrer musste vor Ort durch den verständigten Rettungsdienst reanimiert werden und kam im Anschluss in ein Krankenhaus. Eine medizinische Ursache könnte den Unfall ausgelöst haben. Der BMW sowie das touchierte Fahrzeug mussten abgeschleppt werden. An der Hauswand entstand erheblicher Sachschaden.

4. Fußgängerin angefahren, Bad Schwalbach, Brunnenstraße, Dienstag, 01.07.2025, 09:45 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen wurde eine Frau beim Überqueren einer Straße in Bad Schwalbach angefahren und verletzt. Die Bad Schwalbacherin überquerte gegen 09.45 Uhr in Höhe der Brunnenstraße 53 auf einem Fußgängerüberweg die Straße. Dies übersah ein 89-jähriger Mercedes-Fahrer, welcher zeitgleich die Brunnenstraße in Richtung Taunusstein entlangfuhr und stieß mit der Fußgängerin zusammen. Diese kam aufgrund von Verletzungen an ihren Extremitäten in ein Krankenhaus.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell