LPI-EF: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Montag beschädigten Unbekannte in der Max-Planck-Straße in Erfurt einen abgestellten Renault. Die Täter zerstachen mit einem spitzen Gegenstand beide Hinterreifen des Fahrzeugs und verursachten einen Schaden von rund 200 Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Als die Besitzerin am Montagmorgen gegen 06:45 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie die Beschädigung und informierte die Polizei. Es wurde ein ...

mehr