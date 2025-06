Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorradfahrer schwer verletzt

Erfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Erfurt wurde am Montagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der 41-Jährige war gegen 16:50 Uhr mit seinem Zweirad in der Krautländerstraße unterwegs gewesen. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand Sachschaden. (SE)

