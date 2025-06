LPI-EF: Sextortion - Erpressung auf sexueller Grundlage

Erfurt (ots) - Im Zuge polizeilicher Maßnahmen wurde am Montag ein Lehrer in Erfurt festgenommen. Der 63-jährige Tatverdächtige wurde gegen 09:30 Uhr an einer Schule durch Einsatzkräfte der Polizei verhaftet. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Sexualdelikten. Der Haftbefehl wurde heute Nachmittag im Rahmen einer Haftrichtervorführung ...

mehr