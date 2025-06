LPI-EF: Unfall beim Ausparken unter Alkoholeinfluss

Erfurt (ots) - Unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende in Erfurt insgesamt drei Zigarettenautomaten auf. Zeugen meldeten am Samstag beschädigte Automaten in der Körnerstraße und in der Straße Im Hahnegarten. In beiden Fällen wurde die Verkleidung aufgebrochen und der Inhalt vollständig gestohlen. Am Sonntagmorgen wurde ein weiterer aufgebrochener und geleerter Automat in der Tungerstraße festgestellt. ...

mehr