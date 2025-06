Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende in Erfurt insgesamt drei Zigarettenautomaten auf. Zeugen meldeten am Samstag beschädigte Automaten in der Körnerstraße und in der Straße Im Hahnegarten. In beiden Fällen wurde die Verkleidung aufgebrochen und der Inhalt vollständig gestohlen. Am Sonntagmorgen wurde ein weiterer aufgebrochener und geleerter Automat in der Tungerstraße festgestellt. Der Sachschaden an den Automaten beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Der genaue Wert der erlangten Beute ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

