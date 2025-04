POL-GT: Fahrradprüfung an der Lindenschule

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Im Ortsteil Avenwedde haben sich unbekannte Täter in der Zeit von Samstag bis Montag (05.04. - 07.04.) gewaltsam Zutritt in ein Vereinsheim an der Avenwedder Straße verschafft. Den Erkenntnissen zufolge gelangten die Einbrecher durch eine Terrassentür in das Gebäude und suchten anschließend im Inneren nach Wertgegenständen. Gestohlen wurde eine geringe Menge Bargeld. Die Polizei ...

mehr