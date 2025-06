Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hyundai in Erfurt gestohlen - Spur verliert sich in Merseburg

Erfurt (ots)

In der Nacht zum Sonntag stahlen Unbekannte in der Erfurter Bodestraße einen abgestellten Hyundai im Wert von rund 25.000 Euro. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist derzeit noch unklar. Eine erste Ortung des Autos führte die Polizei bis nach Merseburg, dort verlor sich jedoch die Spur. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (SE)

