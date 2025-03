Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Sonsbeck (ots)

Am Dienstag zwischen 7.45 Uhr und 15.40 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Wildpaßweg ein.

Um in das Haus zu kommen, warfen sie mit einem Stein die Scheibe der Terrassentür ein. Im Gebäude durchsuchten sie Schränke und Schubladen in allen Räumen.

Die Kriminalpolizei prüft, ob die Täter etwas stahlen. Sie bittet Zeugen, dass sie sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 in Verbindung setzen.

DF (Ref.-Nr. 250311-0745)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell