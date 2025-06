Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Lehrer wegen Sexualdelikten in Erfurt festgenommen

Erfurt (ots)

Im Zuge polizeilicher Maßnahmen wurde am Montag ein Lehrer in Erfurt festgenommen. Der 63-jährige Tatverdächtige wurde gegen 09:30 Uhr an einer Schule durch Einsatzkräfte der Polizei verhaftet. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Sexualdelikten. Der Haftbefehl wurde heute Nachmittag im Rahmen einer Haftrichtervorführung in Vollzug gesetzt und der 63-Jährige im Anschluss in eine Justizvollzuganstalt überstellt. Gegen einen weiteren tatverdächtigen Lehrer erfolgten Durchsuchungsmaßnahmen. Die weiteren Ermittlungen führen die Kriminalpolizei Erfurt und Gotha in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Erfurt. (DS)

