LPI-EF: Erlaubnispflichtige Feuerwerkskörper gezündet

Erfurt (ots) - Ein bislang unbekannter Täter überfiel in der Nacht zu Samstag einen 46-Jährigen in Erfurt und erbeutete dessen Mobiltelefon. Gegen 01:00 Uhr sprach der Angreifer sein Opfer in der Meyfartstraße an und schlug plötzlich auf ihn ein. Als der Geschädigte daraufhin zu Boden ging, raubte ihm der Täter sein Handy im Wert von etwa 100 Euro und flüchtete. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, ...

