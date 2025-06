Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pedelec aus Keller gestohlen

Erfurt (ots)

Ein hochwertiges Pedelec der Marke Cube ist aus einem Keller im Norden der Landeshauptstadt gestohlen worden. Der Besitzer erstattete am Montagvormittag Anzeige bei der Polizei. Unbekannte hatten sich zuvor mit Gewalt Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Ilversgehofen verschafft und den Fahrradkeller ins Visier genommen. Dort entdeckten sie das gesicherte schwarze Pedelec, brachen das Schloss auf und flüchteten mit ihrer Beute im Wert von rund 2.100 Euro. Fahrradkeller bieten keinen zuverlässigen Schutz vor Diebstahl, insbesondere bei hochpreisigen Rädern. Wer die Möglichkeit hat, sollte hochwertige Fahrräder oder E-Bikes in der eigenen Wohnung oder in besonders gesicherten Bereichen abstellen. (SE)

