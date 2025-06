Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Verkehrsunfall zwischen drei LKW auf der A45 Fahrtrichtung Oberhausen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Dortmund (ots)

Um 13:30 Uhr erhielt die Leitstelle der Feuerwehr durch die Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der A45 in Fahrtrichtung Oberhausen. In Höhe der Anschlussstelle im Autobahnkreuz Castrop-Rauxel sollte ein PKW zwischen zwei LKW eingeklemmt worden sein. Die Leitstelle entsandte daraufhin neben dem Einsatzführungsdienst sofort den örtlichen Grundschutz der Feuerwache 9 (Mengede), die Spezialisten für technische Rettung der Spezialeinheit Bergung von der Feuerwache 1 (Mitte), den Grundschutz der Feuerwache 5 (Marten) inkl. Sonderlöschkomponenten sowie 2 Rettungswagen, einen Notarzt und den PSNV-Erkunder für die Betreuung und die Koordination einer psychosozialen Notfallversorgung weiterer Unfallzeugen oder Beteiligter.

Entgegen der ersten Meldung war bei dem Unfall kein PKW beteiligt und es war auch niemand in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Vor Ort befanden sich drei verunfallte Sattelschlepper, die durch die Wucht des Aufpralls so stark beschädigt wurden, dass Motoröl und weitere Betriebsstoffe unkontrolliert ausliefen. Der ersteintreffende Führungsdienst der Feuerwache 9 (Mengede) reduzierte den Kräfteansatz auf die sich bereits vor Ort befindlichen Kräfte der Feuerwache 9 (Mengede) und forderte die Spezialisten der Umweltwache 8 in Eichlinghofen nach, um ein Eindringen der Betriebsstoffe in die Regenabläufe zu verhindern.

Die beteiligten Fahrer wurden durch den Rettungsdienst gesichtet und konnten unverletzt an der Unfallstelle verbleiben.

Um 14:22 Uhr konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden und die letzten Einheiten der Feuerwehr rückten von der Einsatzstelle ab. Insgesamt befanden sich zeitweise bis zu 19 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Ein Umweltschaden konnte durch das schnelle Tätigwerden ebenfalls verhindert werden.

Die Bergung der LKW und die Unfallaufnahme durch die Polizei werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so dass mit Behinderungen im Feierabendverkehr zu rechnen ist.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell