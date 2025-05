FW-DO: Brennender Reisebus auf B 236

Feuerwehr Dortmund

Dortmund (ots)

Gestern Abend um 17:35 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Reisebus auf die Bundesstraße 236 kurz vor dem Tunnel Berghofen gerufen. Der Fahrer des Reisebusses bemerkte noch rechtzeitig vor der Einfahrt in den Tunnel Flammen aus dem Motorraum des Busses und lenkte sein Fahrzeug auf den Seitenstreifen.

Außer dem Fahrer befanden sich glücklicherweise keinerlei Personen in dem Bus. Da das Feuer sehr schnell vom Motor auf den restlichen Bus übergriff, bildete sich eine sehr große und weithin sichtbare Rauchsäule, die zu vielen Notrufen führte. Die Einsatzleitstelle entsandte daraufhin sofort zwei Löschzüge zur Einsatzstelle.

Die Kräfte des Löschzuges der Feuerwache 4 (Hörde) erreichten den brennenden Reisebus nach kurzer Zeit und begannen umgehend eine Brandbekämpfung mit zwei Trupps unter Atemschutz und zwei Strahlrohren. Zusätzlich bauten sie eine Riegelstellung auf, um ein Übergreifen auf die Vegetation jenseits des Seitenstreifens zu verhindern, was den Einsatzkräften auch gelang.

Zusätzlich wurde an der Einsatzstelle eine größere Wassermenge benötigt, welche durch zwei spezielle Fahrzeuge der Feuerwehr herangebracht wurde. Schnell stellte sich ein Löscherfolg ein und die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Berghofen (LZ 13), die ebenfalls sehr schnell an der Einsatzstelle ankamen, unterstützen die Kräfte der Feuerwache 4. So nahmen die Kräfte vom Löschzug 13 einen gezielten Schaumangriff vor, um auch kleine Glutnester, die sich überall im Fahrzeug gebildet hatten, erfolgreich zu bekämpfen. Kräfte der Feuerwache 3 (Neuasseln) waren ebenfalls in die Löscharbeiten eingebunden. Nach gut einer Stunde war das Feuer endgültig gelöscht. Die Aufräumarbeiten zogen sich noch eine weitere Stunde hin.

Im Anschluss rückten die 56 am Einsatz beteiligten Einsatzkräfte wieder ein.

Der Tunnel war in Richtung Schwerte für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell